Суд приговорил экс-главу холдинга «ТНС энерго» Аржанова к 18 годам колонии

Аржанова арестовали по делу о мошенничестве в ноябре 2020 г. Тогда же были арестованы Афанасьевы и Щуров. Суд установил, что «ТНС энерго» и дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» в период 2011–2020 гг. мошенническим путем похитили более 15 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии. Компания выводила средства от потребителей в другие структуры. Дело было возбуждено после обращения «Россети Центр и Приволжье».