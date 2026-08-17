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Суд приговорил экс-главу холдинга «ТНС энерго» Аржанова к 18 годам колонии

Ведомости
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Бывший гендиректор холдинга «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов получил 18 лет лишения свободы по делу о хищении почти 15 млрд руб. у сетевых компаний. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение Тверского суда Москвы.

Аржанова признали виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство или участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 850 млн руб.

Другими фигурантами дела выступают бывший гендиректор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, его заместитель София Афанасьева и бывший исполнительный директор Борис Щуров. Они получили от 16 до 17 лет лишения свободы.

Аржанова арестовали по делу о мошенничестве в ноябре 2020 г. Тогда же были арестованы Афанасьевы и Щуров. Суд установил, что «ТНС энерго» и дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» в период 2011–2020 гг. мошенническим путем похитили более 15 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии. Компания выводила средства от потребителей в другие структуры. Дело было возбуждено после обращения «Россети Центр и Приволжье».

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