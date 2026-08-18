«Единая Россия» призвала усилить защиту личных данных пассажиров

17 августа в Минтрансе заявили, что порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров не изменится. В министерстве сообщили, что данные о поездках граждан уже с конца 2013 г. собираются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. При этом информация используется для статистической отчетности без указания персональных данных пассажиров. Минтранс подготовил проект приказа, который позволит Росстату получать сведения о стоимости авиабилетов и железнодорожных билетов для расчета индекса потребительских цен.