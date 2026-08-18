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Главная / Общество /

«Единая Россия» призвала усилить защиту личных данных пассажиров

Ксения Наумчик

«Единая Россия» выступила за дополнительные гарантии защиты персональных данных пассажиров при передаче информации о поездках в государственные системы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По словам парламентария, при формировании массивов данных необходимо обеспечить четкие правила их хранения и использования. Речь идет не только о сведениях о маршрутах и билетах, но также о возможной передаче телефонов, адресов электронной почты и платежной информации.

Он подчеркнул, что обмен информацией между транспортными системами может повысить безопасность перевозок и ускорить реагирование на чрезвычайные ситуации. При этом, по его мнению, необходимо ограничиваться только теми данными, которые действительно нужны для этих целей.

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Боярский добавил, что цифровизация транспортной отрасли должна учитывать интересы граждан и обеспечивать надежную защиту информации.

17 августа в Минтрансе заявили, что порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров не изменится. В министерстве сообщили, что данные о поездках граждан уже с конца 2013 г. собираются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. При этом информация используется для статистической отчетности без указания персональных данных пассажиров. Минтранс подготовил проект приказа, который позволит Росстату получать сведения о стоимости авиабилетов и железнодорожных билетов для расчета индекса потребительских цен.

 С 1 сентября билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС).

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