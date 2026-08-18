«Единая Россия» призвала усилить защиту личных данных пассажиров
«Единая Россия» выступила за дополнительные гарантии защиты персональных данных пассажиров при передаче информации о поездках в государственные системы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
По словам парламентария, при формировании массивов данных необходимо обеспечить четкие правила их хранения и использования. Речь идет не только о сведениях о маршрутах и билетах, но также о возможной передаче телефонов, адресов электронной почты и платежной информации.
Он подчеркнул, что обмен информацией между транспортными системами может повысить безопасность перевозок и ускорить реагирование на чрезвычайные ситуации. При этом, по его мнению, необходимо ограничиваться только теми данными, которые действительно нужны для этих целей.
Боярский добавил, что цифровизация транспортной отрасли должна учитывать интересы граждан и обеспечивать надежную защиту информации.
17 августа в Минтрансе заявили, что порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров не изменится. В министерстве сообщили, что данные о поездках граждан уже с конца 2013 г. собираются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. При этом информация используется для статистической отчетности без указания персональных данных пассажиров. Минтранс подготовил проект приказа, который позволит Росстату получать сведения о стоимости авиабилетов и железнодорожных билетов для расчета индекса потребительских цен.
С 1 сентября билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС).