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Минтранс опроверг сообщения об изменении базы данных пассажиров

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров не изменится. Об этом ТАСС заявили в Минтрансе.

В министерстве сообщили, что данные о поездках граждан уже с конца 2013 г. собираются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. При этом информация используется для статистической отчетности без указания персональных данных пассажиров.

Минтранс подготовил проект приказа, который позволит Росстату получать сведения о стоимости авиабилетов и железнодорожных билетов для расчета индекса потребительских цен. В ведомстве уточнили, что Росстат будет получать только сведения о рейсах, маршрутах, датах поездок и количестве пассажиров без фамилий и данных документов.

В министерстве отметили, что обновление правил также связано с уточнением состава регистрируемых операций и порядка передачи сведений о перевозках по заказу. В Росстате заявили, что обезличенные данные будут использоваться исключительно для статистических целей, включая более точный расчет инфляции и макроэкономическое прогнозирование.

1 августа член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева сообщила, что с 1 сентября билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). ЕБС будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы, уточнила она.

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