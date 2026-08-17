Минтранс опроверг сообщения об изменении базы данных пассажиров

1 августа член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева сообщила, что с 1 сентября билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). ЕБС будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы, уточнила она.