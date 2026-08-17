Минтранс опроверг сообщения об изменении базы данных пассажиров
Порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров не изменится. Об этом ТАСС заявили в Минтрансе.
В министерстве сообщили, что данные о поездках граждан уже с конца 2013 г. собираются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. При этом информация используется для статистической отчетности без указания персональных данных пассажиров.
Минтранс подготовил проект приказа, который позволит Росстату получать сведения о стоимости авиабилетов и железнодорожных билетов для расчета индекса потребительских цен. В ведомстве уточнили, что Росстат будет получать только сведения о рейсах, маршрутах, датах поездок и количестве пассажиров без фамилий и данных документов.
В министерстве отметили, что обновление правил также связано с уточнением состава регистрируемых операций и порядка передачи сведений о перевозках по заказу. В Росстате заявили, что обезличенные данные будут использоваться исключительно для статистических целей, включая более точный расчет инфляции и макроэкономическое прогнозирование.
1 августа член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева сообщила, что с 1 сентября билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). ЕБС будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы, уточнила она.