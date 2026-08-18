Львова-Белова: 177 семей воссоединились за время спецоперации
Порядка 177 семей воссоединились со своими детьми за все время проведения спецоперации, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
«То количество, которое мы воссоединили за все это время, говорит о том, что это все единичные случаи. Это ничего общего с большими цифрами не имеет», – сказала она.
Как уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, чаще всего один из родителей находится на Украине или в России. В таком случае они решают, с кем останется их ребенок. Главным условием для решения данного вопроса является наличие родственника или родителя, который имеет правовые основания для проживания с ребенком.
Львова-Белова добавила, что проводится совместная работа с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. Российская и украинская стороны постоянно находятся на связи и сверяют списки с обеих сторон.
17 августа Львова-Белова сообщила, что 14-летняя девочка вернулась с Украины и воссоединилась со своей семьей. До начала специальной военной операции она по ряду причин переехала к бабушке на Украину. После 2022 г. мать не смогла забрать ее и в связи с этим обратилась в Международный комитет Красного Креста.