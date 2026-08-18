Львова-Белова: 177 семей воссоединились за время спецоперации

Как уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, чаще всего один из родителей находится на Украине или в России. В таком случае они решают, с кем останется их ребенок. Главным условием для решения данного вопроса является наличие родственника или родителя, который имеет правовые основания для проживания с ребенком.