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Главная / Общество /

Львова-Белова: 177 семей воссоединились за время спецоперации

Анна Суслова

Порядка 177 семей воссоединились со своими детьми за все время проведения спецоперации, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«То количество, которое мы воссоединили за все это время, говорит о том, что это все единичные случаи. Это ничего общего с большими цифрами не имеет», – сказала она.

Как уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, чаще всего один из родителей находится на Украине или в России. В таком случае они решают, с кем останется их ребенок. Главным условием для решения данного вопроса является наличие родственника или родителя, который имеет правовые основания для проживания с ребенком.  

Львова-Белова добавила, что проводится совместная работа с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. Российская и украинская стороны постоянно находятся на связи и сверяют списки с обеих сторон.

17 августа Львова-Белова сообщила, что 14-летняя девочка вернулась с Украины и воссоединилась со своей семьей. До начала специальной военной операции она по ряду причин переехала к бабушке на Украину. После 2022 г. мать не смогла забрать ее и в связи с этим обратилась в Международный комитет Красного Креста.

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