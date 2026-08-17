Девочка из Украины воссоединилась с мамой в России

В феврале один ребенок воссоединился с семьей в РФ и пять – на Украине. Один мальчик жил на Украине после смерти дедушки. Другой ребенок жил на Украине после смерти мамы. Еще трое детей жили в учреждении, они воссоединились с мамами на Украине.