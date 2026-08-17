Девочка из Украины воссоединилась с мамой в России
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что девочка вернулась из Украины и воссоединилась со своей семьей. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram-канале.
«На родину при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка вернулась 14-летняя девочка. Она родилась в Москве, позже по ряду причин переехала к бабушке на Украину», – говорится в сообщении.
После начала специальной военной операции женщина не могла забрать ребенка. Она обратилась в Международный комитет Красного Креста. Гуманитарная деятельность велась по поручению президента Владимира Путина.
Львова-Белова выразила благодарность жене президента США Дональда Трампа Мелании Трамп. Она подчеркнула ее активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. Благодаря ей с близкими встретились 34 ребенка из России, Украины и других стран.
«Всего при участии института уполномоченных по правам ребенка с родственниками в России воссоединились 32 ребенка из 24 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 145 детей из 118 семей», – резюмировала Львова-Белова.
В феврале один ребенок воссоединился с семьей в РФ и пять – на Украине. Один мальчик жил на Украине после смерти дедушки. Другой ребенок жил на Украине после смерти мамы. Еще трое детей жили в учреждении, они воссоединились с мамами на Украине.