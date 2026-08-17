Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,617+0,65%VEON-RX56,4-1,23%NKNC46,1-1,5%IMOEX2 092,77-2,04%RTSI775,48-2,58%RGBI113,28-0,86%RGBITR765,66-0,74%
Главная / Общество /

Девочка из Украины воссоединилась с мамой в России

Анна Суслова

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что девочка вернулась из Украины и воссоединилась со своей семьей. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram-канале.

«На родину при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка вернулась 14-летняя девочка. Она родилась в Москве, позже по ряду причин переехала к бабушке на Украину», – говорится в сообщении.

После начала специальной военной операции женщина не могла забрать ребенка. Она обратилась в Международный комитет Красного Креста. Гуманитарная деятельность велась по поручению президента Владимира Путина.

Львова-Белова выразила благодарность жене президента США Дональда Трампа Мелании Трамп. Она подчеркнула ее активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. Благодаря ей с близкими встретились 34 ребенка из России, Украины и других стран.

«Всего при участии института уполномоченных по правам ребенка с родственниками в России воссоединились 32 ребенка из 24 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 145 детей из 118 семей», – резюмировала Львова-Белова.

В феврале один ребенок воссоединился с семьей в РФ и пять – на Украине. Один мальчик жил на Украине после смерти дедушки. Другой ребенок жил на Украине после смерти мамы. Еще трое детей жили в учреждении, они воссоединились с мамами на Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её