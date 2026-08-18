Пятилетняя девочка и двое взрослых пострадали при атаке на Белгородскую область

Утром оперштаб Белгородской области сообщил о гибели бойца «Орлана» в Шебекинском округе от атаки дронов на регион. За минувшие сутки ВСУ 144 раза атаковали территорию региона. Под удары попали Белгород, а также 15 муниципальных образований области. Украинские вооруженные силы произвели четыре обстрела с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также восемь раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Силы ПВО сбили 223 БПЛА. В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 20 человек.