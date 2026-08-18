Пятилетняя девочка и двое взрослых пострадали при атаке на Белгородскую область
Три человека, включая пятилетнего ребенка, пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В городе Шебекино после детонации дрона о дорожное полотно пострадала девочка пяти лет. Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу с осколочными ранениями лица и подмышек. В результате атаки также были повреждены фасад частного дома и автомобиль. Еще один FPV-дрон ударил по парковке у коммерческого объекта, повредив грузовой и легковой автомобили.
В селе Отрадное Белгородского округа число пострадавших после атаки беспилотника на автомобиль выросло до двух человек. Мужчину с акубаротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. В Борисовском округе в селе Грузское FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Женщина самостоятельно обратилась в Борисовскую центральную районную больницу с осколочными ранениями спины, руки и ноги.
Утром оперштаб Белгородской области сообщил о гибели бойца «Орлана» в Шебекинском округе от атаки дронов на регион. За минувшие сутки ВСУ 144 раза атаковали территорию региона. Под удары попали Белгород, а также 15 муниципальных образований области. Украинские вооруженные силы произвели четыре обстрела с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также восемь раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Силы ПВО сбили 223 БПЛА. В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 20 человек.
Всего за прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 791 украинский БПЛА над Россией.