Патриарх Кирилл возглавил молебен у мощей Дмитрия Донского

В Архангельском соборе проходят реставрационные работы. Пол собора просел и была угроза разрушения надгробниц над захоронением великих князей. Специалисты разобрали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора, после чего открылись три цельных саркофага. В одном из них покоились останки князя Дмитрия Донского.