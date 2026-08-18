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Патриарх Кирилл возглавил молебен у мощей Дмитрия Донского

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Об этом сообщил ТАСС.

Сослужили патриарху митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский. 

В Архангельском соборе проходят реставрационные работы. Пол собора просел и была угроза разрушения надгробниц над захоронением великих князей. Специалисты разобрали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора, после чего открылись три цельных саркофага. В одном из них покоились останки князя Дмитрия Донского.

У саркофага была повреждена плита, что позволило обрести доступ к останкам князя, уточнил собеседник агентства. Антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского.

Князь Дмитрий Донской жил с 1350 по 1389 гг. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. В правление князя Дмитрия Донского Московское княжество стало одним из главных центров объединения русских земель.

Его мощам 637 лет. В лике святых Дмитрий Донской был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 г. на Поместном соборе РПЦ.

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