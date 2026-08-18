Суд приговорил братьев Ананьевых к восьми годам за мошенничество
Лефортовский районный суд Москвы заочно приговорил бывших топ-менеджеров ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия Ананьева и его брата Алексея к восьми годам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщил Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Кроме того, по решению райсуда подсудимые должны выплатить штраф в размере 700 000 руб. Также суд на два года и 6 месяцев запретил им заниматься деятельностью, которая связана с управлением коммерческими и кредитными организациями.
По версии следствия, в 2017 г. Ананьевы создали преступное сообщество для хищения средств Промсвязьбанка. План предполагал покупку неликвидных ценных бумаг подконтрольных компаний. 14 декабря 2017 г. банк перечислил 87,4 млрд руб. на зарубежные счета этих фирм. Общий объем кредитования иностранных организаций, не ведущих реальной деятельности, составил около 4,5 млрд руб., часть средств впоследствии легализовали.
На имущество фигурантов дела наложен арест на 79 млрд руб. Братья Ананьевы имеют гражданство Кипра, находятся в международном розыске и заочно арестованы. Ранее дела некоторых их соучастников передавали в суд.