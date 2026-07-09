СК завершил расследование дела экс-руководителей Промсвязьбанка Ананьевых
Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров ПАО «Промсвязьбанк». Фигурантами проходят экс-председатель правления Дмитрий Ананьев, его брат Алексей (председатель совета директоров) и еще 29 соучастников. Им инкриминируют покушение на мошенничество, растрату и отмывание средств в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2017 г. братья Ананьевы создали организованную группу для хищения средств Промсвязьбанка. Преступный план включал покупку неликвидных ценных бумаг подконтрольных компаний. В результате 14 декабря 2017 г. банк перечислил 87,4 млрд руб. на зарубежные счета этих фирм. Общий объем кредитования иностранных организаций, не ведущих реальной деятельности, составил около 4,5 млрд руб., часть средств впоследствии легализовали.
Кроме того, с 2014 по 2016 г. Дмитрий Ананьев пытался похитить земельные участки в Санкт-Петербурге, предоставив фиктивные документы о наличии на них объектов капстроительства. Сделку не довели до конца из-за вмешательства надзорных органов. Также Алексей Ананьев в 2015 г. помог президенту банка «Глобэкс» выдать кредиты подконтрольным компаниям на 775 млн руб., которые не вернули. СК наложил арест на имущество фигурантов на 97 млрд руб.
Братья Ананьевы имеют гражданство Кипра, объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Им заочно предъявлено обвинение. Ранее уголовные дела в отношении ряда соучастников уже направлены в суд. Часть фигурантов ранее были задержаны. Ананьевы также являются ответчиками по нескольким искам Промсвязьбанка, крупнейший из которых превышает 282 млрд руб. Банк санируется через Фонд консолидации банковского сектора с декабря 2017 г.