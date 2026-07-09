СК завершил расследование дела экс-руководителей Промсвязьбанка Ананьевых

Кроме того, с 2014 по 2016 г. Дмитрий Ананьев пытался похитить земельные участки в Санкт-Петербурге, предоставив фиктивные документы о наличии на них объектов капстроительства. Сделку не довели до конца из-за вмешательства надзорных органов. Также Алексей Ананьев в 2015 г. помог президенту банка «Глобэкс» выдать кредиты подконтрольным компаниям на 775 млн руб., которые не вернули. СК наложил арест на имущество фигурантов на 97 млрд руб.