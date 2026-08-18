Суд рассмотрит иск об аннулировании продажи оборонного завода в Новороссийске
Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск прокуратуры края об аннулировании сделки по продаже предприятия, занимавшегося производством железобетонных изделий для Минобороны в Новороссийске. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Завод был продан в 2023 г. за 328 млн руб., в то время как его реальная стоимость составляла 1,4 млрд руб. Согласовал сделку бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Суд назначил экспертизу для установления реальной стоимости актива на сегодняшний день.
Иванов был задержан в апреле 2024 г. по подозрению в получении взятки. В 2025 г. он был осужден на 13 лет за растрату государственных средств.