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Чадаев ушел с поста советника министра транспорта после обвинений Азербайджана

Анна Суслова

Советник министра транспорта России Алексей Чадаев принял решение покинуть занимаемую должность после того, как МВД Азербайджана объявило его в розыск. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я не считаю правильным, когда чья-либо личная экспертная позиция или публичные высказывания сказываются на межгосударственном взаимодействии и создают препятствия для совместной работы государств», – отметил Чадаев.

Экс-советник подчеркнул, что он «всего лишь выражал личное экспертное мнение», и отметил свою глубокую погруженность в тему беспилотников, технологического суверенитета и связанных с этим политических процессов. Он добавил, что сейчас Минтранс РФ развивает транспортный коридор «Север – Юг», программа которого реализуется в том числе и в Азербайджане.

Чадаев уточнил, что продолжит работу в том же направлении.

17 августа Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск советника Минтранса России Алексея Чадаева, политконсультанта Семена Уралова и бывшего ведущего телеканала «Москва 24» Ивана Князева. Им вменяют призывы к терроризму, нарушение территориальной целостности страны и разжигание национальной ненависти.

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