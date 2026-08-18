Чадаев ушел с поста советника министра транспорта после обвинений Азербайджана

Экс-советник подчеркнул, что он «всего лишь выражал личное экспертное мнение», и отметил свою глубокую погруженность в тему беспилотников, технологического суверенитета и связанных с этим политических процессов. Он добавил, что сейчас Минтранс РФ развивает транспортный коридор «Север – Юг», программа которого реализуется в том числе и в Азербайджане.