В Уфе при попадании БПЛА в дом пострадал студент из Индии
Студент медицинского университета из Индии пострадал при попадании беспилотника в жилой дом в уфимском микрорайоне Затон. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, студент в порядке. При этом Хабиров отметил, что он находится на обследовании в больнице, чтобы окончательно убедиться в его состоянии.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Угрозы для его жизни нет.
Утром Хабиров рассказал, что российские силы ПВО отразили атаку ВСУ на промышленные предприятия Уфы, четыре из шести украинских БПЛА были ликвидированы. Один беспилотник упал в промзоне, в результате чего произошло небольшое возгорание. В доме в микрорайоне Затон на верхних этажах здания было повреждено остекление. Обломки и осколки также упали на припаркованные автомобили.
За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 453 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областями. Кроме того, средства ПВО уничтожили дроны над Московским регионом, Крымом, Башкирией и водами Черного моря.