В Уфе при попадании БПЛА в дом пострадал студент из Индии

Утром Хабиров рассказал, что российские силы ПВО отразили атаку ВСУ на промышленные предприятия Уфы, четыре из шести украинских БПЛА были ликвидированы. Один беспилотник упал в промзоне, в результате чего произошло небольшое возгорание. В доме в микрорайоне Затон на верхних этажах здания было повреждено остекление. Обломки и осколки также упали на припаркованные автомобили.