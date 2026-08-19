Минздрав одобрил новый препарат «Арейма» для лечения рака груди

В феврале президент РАН Геннадий Красников заявил о новых разработках российских ученых в области лечения рака без химиотерапии. Он отметил, что в этой области есть «большой прогресс». Помимо этого он рассказал о российском препарате от болезни Бехтерева, который создан по новой методике для борьбы с аутоиммунными болезнями.