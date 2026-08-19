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Главная / Бизнес /

Минздрав одобрил новый препарат «Арейма» для лечения рака груди

Сергей Пахомов

Минздрав России зарегистрировал препарат «Арейма» для иммунотерапии тройного негативного рака молочной железы. Об этом написала выпускающая лекарство фармацевтическая компания «Петровакс Фарм».

Там отметили, что препарат создан на основе камрелизумаба, который блокирует рецептор PD-1 на клетках иммунной системы, помогая организму распознавать и уничтожать раковые клетки. Компания подчеркнула, что это позволит значительно улучшить прогноз пациенток и снизить риск метастазов.

Как сказано в публикации, раньше возможности больных ограничивались лишь вмешательством хирургов и химиотерапией. «Петровакс Фарм» также напомнил, что тройной негативный рак молочной железы считается одной из наиболее опасных форм заболевания. В России болезнь выявляют у порядка 12 900 пациенток каждый год.

«Петровакс Фарм» – крупная российская фармацевтическая компания, основанная в 1996 г. Она специализируется на разработке и производстве инновационных иммунобиологических препаратов, вакцин и лекарств.

В феврале президент РАН Геннадий Красников заявил о новых разработках российских ученых в области лечения рака без химиотерапии. Он отметил, что в этой области есть «большой прогресс». Помимо этого он рассказал о российском препарате от болезни Бехтерева, который создан по новой методике для борьбы с аутоиммунными болезнями.

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