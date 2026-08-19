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Симоньян оплатит штраф за стрелявшего по БПЛА фермера

Ведомости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф за фермера из Волгоградской области, который пытался сбить из охотничьего ружья украинский беспилотник. Об этом она написала в Telegram-канале.

Речь идет о 66-летнем Николае Мухине. Как сообщал RT, мужчину оштрафовали на 40 000 руб. с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом БПЛА. Фермер намерен обжаловать решение суда.

Симоньян призвала ответственные органы разработать правила действий граждан в подобных ситуациях. «Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф», – написала она.

19 августа Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили днем 438 беспилотников ВСУ.

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