При атаке беспилотника в Ульяновской области пострадал мужчина

Русских уточнил, что разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано, однако при падении обломков была повреждена опора ЛЭП. Губернатор отметил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановлению повреждений, при этом электроснабжение потребителей не нарушалось. На месте происшествия работают специальные службы.