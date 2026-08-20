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При атаке беспилотника в Ульяновской области пострадал мужчина

Ксения Наумчик

В Ульяновской области силы ПВО отразили атаку беспилотников, пострадал человек и была повреждена опора линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

По его данным, над регионом сбили 11 украинских БПЛА. Атака была направлена на Новоспасский район.

В результате пострадал молодой мужчина, у него травма головы. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Русских уточнил, что разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано, однако при падении обломков была повреждена опора ЛЭП. Губернатор отметил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановлению повреждений, при этом электроснабжение потребителей не нарушалось. На месте происшествия работают специальные службы.

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 726 украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республиками Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 28 сбитых беспилотниках на подлете к Москве. Всего с 20:30 19 августа до 07:30 20 августа в направлении Московского региона летело 250 дронов.

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