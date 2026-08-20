В РПЦ считают, что нужно скорее отправить мощи Дмитрия Донского в зону СВО
Доставить частицу мощей князя Дмитрия Донского в зону спецоперации – это разумное решение. Об этом в эфире ИС «Вести» сообщил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Все разделяют мнение о том, что возможность такого поклонения должна быть предоставлена православным военнослужащим как можно скорее», – подчеркнул Кипшидзе.
По его словам, Дмитрий Донской проявил себя в битвах, защищая свободу и суверенитет Руси. Кроме того, Кипшидзе дополнил, что часть останков распределят между несколькими церквями.
Князь Дмитрий Донской жил с 1350 по 1389 г. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига.
В июле во время реставрации в Архангельском соборе Кремля были найдены мощи Дмитрия Донского. К противоаварийным реставрационным работам привлекли в том числе сотрудников и археологов РАН. По итогам обследования они констатировали хорошую сохранность и полную комплектность останков за исключением левой пяточной кости.
18 августа представитель Русской православной церкви заявил, что антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей. На это указали комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты исследования.