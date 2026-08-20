В РПЦ считают, что нужно скорее отправить мощи Дмитрия Донского в зону СВО

В июле во время реставрации в Архангельском соборе Кремля были найдены мощи Дмитрия Донского. К противоаварийным реставрационным работам привлекли в том числе сотрудников и археологов РАН. По итогам обследования они констатировали хорошую сохранность и полную комплектность останков за исключением левой пяточной кости.