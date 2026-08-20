Мошенника из КНР осудили за попытку украсть акции у Чонгука из BTS

По данным агентства, гражданин Китая по фамилии Чун был обвинен в сборе личной информации в составе преступной сети, действовавшей за рубежом. Он активировал мобильные телефоны жертв и переводил активы с их счетов. При этом преступники, по версии следствия, действовали в период с 2023 г. по 2025 г.