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Мошенника из КНР осудили за попытку украсть акции у Чонгука из BTS

Сергей Пахомов

Афериста из КНР осудили на 20 лет за попытку взломать аккаунт и украсть акции у участника бой-бэнда BTS Чонгука. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным агентства, гражданин Китая по фамилии Чун был обвинен в сборе личной информации в составе преступной сети, действовавшей за рубежом. Он активировал мобильные телефоны жертв и переводил активы с их счетов. При этом преступники, по версии следствия, действовали в период с 2023 г. по 2025 г.

Как отметили правоохранители, Чун попытался украсть акции звезды BTS на сумму более $6 млрд. Центральный окружной суд Сеула после вынесения приговора подчеркнул, что преступник не проявил искреннего раскаяния за свои поступки.

15 июня пятерых руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited задержали за хищение акций на 7 млрд руб. Трое фигурантов дела находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. По данным следствия, фигуранты незаконно получили права на акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, которые до введения ограничений обращались на зарубежных фондовых рынках.

13 апреля российские правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в манипулировании рынком ценных бумаг через Telegram-каналы. В 2023–2024 гг. злоумышленники искусственно влияли на стоимость акций, публикуя в своих каналах рекомендации по покупке и продаже активов. Это позволяло им воздействовать на котировки на фондовом рынке.

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