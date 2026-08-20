Марк Цукерберг приобрел старинный замок Странкалли в Ирландии
Основатель корпорации Meta
«Марк и его семья рады продолжать заботиться об этом историческом доме и с нетерпением ждут возможности провести время в Ирландии, где Meta поддерживает свою международную штаб-квартиру», – привела заявление The Irish Times.
По данным издания, супруги приобрели дом в готическом стиле на берегу реки Блэкуотер у владельцев Майкла и Джанкарло Ален-Бакли несколько недель назад. Там уточнили, что цена поместья могла составить от 20 млн до 30 млн евро, учитывая состояние резиденции, прошедшей полную реставрацию за последние 20 лет.
8 мая американский предприниматель Джоэл Вайншенкер купил замок Дракулы в Румынии. Как пишет Profit.ro, он выкупил у наследников румынской принцессы Илеаны контрольный пакет акций Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), которая управляет замком Бран в городе Брашов.