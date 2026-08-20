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Марк Цукерберг приобрел старинный замок Странкалли в Ирландии

Сергей Пахомов

Основатель корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан купили замок Странкалли в Ирландии. Об этом сообщила газета The Irish Times со ссылкой на заявление представителя Цукерберга.

«Марк и его семья рады продолжать заботиться об этом историческом доме и с нетерпением ждут возможности провести время в Ирландии, где Meta поддерживает свою международную штаб-квартиру», – привела заявление The Irish Times.

По данным издания, супруги приобрели дом в готическом стиле на берегу реки Блэкуотер у владельцев Майкла и Джанкарло Ален-Бакли несколько недель назад. Там уточнили, что цена поместья могла составить от 20 млн до 30 млн евро, учитывая состояние резиденции, прошедшей полную реставрацию за последние 20 лет.

8 мая американский предприниматель Джоэл Вайншенкер купил замок Дракулы в Румынии. Как пишет Profit.ro, он выкупил у наследников румынской принцессы Илеаны контрольный пакет акций Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), которая управляет замком Бран в городе Брашов.

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