Марк Цукерберг приобрел старинный замок Странкалли в Ирландии

По данным издания, супруги приобрели дом в готическом стиле на берегу реки Блэкуотер у владельцев Майкла и Джанкарло Ален-Бакли несколько недель назад. Там уточнили, что цена поместья могла составить от 20 млн до 30 млн евро, учитывая состояние резиденции, прошедшей полную реставрацию за последние 20 лет.