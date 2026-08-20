Создатель «Лепрозория» Йован Савович умер в возрасте 43 лет

Савович родился в Сараево. После начала войны в Югославии его семья переехала в Москву. В 2001 г. он запустил dirty.ru, который стал одним из первых коллективных блогов в российском сегменте интернета. Позднее Савович создал закрытое интернет-сообщество «Лепрозорий». Доступ к нему традиционно предоставлялся по приглашениям действующих пользователей.