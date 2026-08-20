Создатель «Лепрозория» Йован Савович умер в возрасте 43 лет
Создатель интернет-форума «Лепрозорий» и платформы dirty.ru (ныне d3.ru) Йован Савович скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на d3.ru.
«Друзья, сегодня рано утром Господь призвал к себе нашего любимого брата Йована. Его молодое сердце не выдержало тяжести бытия», – говорится в сообщении. Другие обстоятельства смерти Савовича не уточняются.
Савович родился в Сараево. После начала войны в Югославии его семья переехала в Москву. В 2001 г. он запустил dirty.ru, который стал одним из первых коллективных блогов в российском сегменте интернета. Позднее Савович создал закрытое интернет-сообщество «Лепрозорий». Доступ к нему традиционно предоставлялся по приглашениям действующих пользователей.