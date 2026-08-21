На Сахалине потушили пожар после аварийной посадки Ан-3
Возгорание самолета Ан-3, который совершил жесткую посадку в Тымовском районе Сахалина, полностью ликвидировано. Об этом сообщило региональное МЧС.
По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 13:40 по местному времени (05:40 мск).
По данным агентства, информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда в 12:17 по местному времени (04:17 мск). Спустя 10 минут пожарные приступили к локализации возгорания, после чего приступили к полной ликвидации пожара.
В тушении самолета были задействованы девять сотрудников пожарно-спасательных подразделений и три единицы техники.
В МЧС России по региону причиной жесткой посадки самолета назвали техническую неисправность двигателя. На борту находились два члена экипажа и пять парашютистов – пожарных Сахалинской авиабазы. После посадки все находившиеся в самолете самостоятельно эвакуировались. Пострадавших в результате происшествия нет. В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что борт выполнял тренировочный полет. Самолет приземлился примерно в 2 км от посадочной площадки Зональное. СУ СК по региону начало проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ.