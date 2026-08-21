На Сахалине потушили пожар после аварийной посадки Ан-3

В МЧС России по региону причиной жесткой посадки самолета назвали техническую неисправность двигателя. На борту находились два члена экипажа и пять парашютистов – пожарных Сахалинской авиабазы. После посадки все находившиеся в самолете самостоятельно эвакуировались. Пострадавших в результате происшествия нет. В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что борт выполнял тренировочный полет. Самолет приземлился примерно в 2 км от посадочной площадки Зональное. СУ СК по региону начало проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ.