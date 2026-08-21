Власти уточнили причину вынужденной посадки Ан-3 на Сахалине
Причиной аварийной посадки самолета Ан-3 в Сахалинской области стала остановка двигателя, сообщили в региональной пресс-службе МЧС России.
«Сегодня днем в ходе планового тренировочного полета из-за остановки двигателя самолет Ан-3 совершил вынужденную жесткую посадку. Никто не пострадал. Причина неполадки выясняется», – говорится в сообщении.
Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в поле возле села Зональное Тымовского района Сахалинской области. В результате произошло возгорание двигателя.
На борту находились два члена экипажа и пять парашютистов. Пострадавших нет. Пожар уже потушили.