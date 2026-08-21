ФСБ задержала пытавшегося запустить дрон-разведчик в Москве иностранца

В ФСБ утверждают, что на одном из столичных железнодорожных вокзалов мужчина проводил разведку, в том числе пытался использовать беспилотник для выявления грузовых составов с нефтепродуктами. Кроме того, он собирал информацию об административных зданиях в центре Москвы.