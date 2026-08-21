ФСБ задержала пытавшегося запустить дрон-разведчик в Москве иностранца
Сотрудники ФСБ задержали иностранца, которого подозревают в запуске FPV-дрона для поиска цистерн с нефтепродуктами в Москве. Мужчину задержали при следовании в направлении российско-норвежской границы, сообщили в ФСБ России.
По данным спецслужбы, в 2023 г. иностранец самостоятельно установил через Telegram контакт с представителями украинских спецслужб. Впоследствии по их заданию он прибыл в Москву.
В ФСБ утверждают, что на одном из столичных железнодорожных вокзалов мужчина проводил разведку, в том числе пытался использовать беспилотник для выявления грузовых составов с нефтепродуктами. Кроме того, он собирал информацию об административных зданиях в центре Москвы.
После проведения подготовительных мероприятий подозреваемый вылетел из Москвы в Мурманск, чтобы незаконно пересечь российско-норвежскую границу.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По ней грозит до 20 лет лишения свободы. Суд пока избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
14 июля ФСБ сообщала о предотвращении массированной атаки беспилотников на стратегическое предприятие в Московской области. По данным спецслужбы, предназначенные для атаки FPV-дроны ввезли в Россию из Европы в партии испанской керамической плитки.