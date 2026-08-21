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Поселок на Алтае закрыли для туристов после убийства медведем женщины

Елена Вострикова

Поселок Яйлю на Алтае закрыт для туристов в связи с «критической ситуацией» по выходу медведей. Об этом сообщили в Алтайском заповеднике.

«В соответствии с приказом № 107 от 21.08.26 г. запрещено посещение села Яйлю лицам, не проживающим в нем», – говорится в сообщении заповедника, частью которого является поселок.

19 августа медведь напал на палатку с туристами на турбазе и утащил женщину в лес. Она погибла. Местные жители попытались вмешаться, однако хищник бросился на них, после чего им пришлось отступить. В полиции уточняли, что погибшей было 29 лет.

После происшествия власти увеличили квоты на добычу медведей и выдали дополнительные разрешения на их отстрел. 21 августа пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов сообщал, что охотники застрелили 12 медведей в районе сел Артыбаш, Иогач и на прилегающих территориях.

По предварительной оценке властей, один из убитых медведей мог быть тем животным, которое напало на жительницу Новосибирска. Такой вывод был сделан на основании информации охотников и предполагаемого маршрута перемещения хищника.

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