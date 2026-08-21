Поселок на Алтае закрыли для туристов после убийства медведем женщины
Поселок Яйлю на Алтае закрыт для туристов в связи с «критической ситуацией» по выходу медведей. Об этом сообщили в Алтайском заповеднике.
«В соответствии с приказом № 107 от 21.08.26 г. запрещено посещение села Яйлю лицам, не проживающим в нем», – говорится в сообщении заповедника, частью которого является поселок.
19 августа медведь напал на палатку с туристами на турбазе и утащил женщину в лес. Она погибла. Местные жители попытались вмешаться, однако хищник бросился на них, после чего им пришлось отступить. В полиции уточняли, что погибшей было 29 лет.
По предварительной оценке властей, один из убитых медведей мог быть тем животным, которое напало на жительницу Новосибирска. Такой вывод был сделан на основании информации охотников и предполагаемого маршрута перемещения хищника.