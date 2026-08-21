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Главная / Общество /

Российская авиация второй день тушит пожары в Сербии

Анна Суслова

 Российский самолет Ил-76 МЧС принимает участие в тушении природных пожаров в Сербии, сообщил ТАСС.

«Самолет приступил к работе на второй день операции по тушению природных пожаров в Делиблатских песках», – сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет прибыл в Сербию 19 августа. На борту находится специальное устройство, которое позволяет сбрасывать до 42 т воды на площадь возгорания размером до 700 на 65 м.

20 августа президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с природными пожарами. Ил-76 за один из заходов сбросил 21 т воды на один из очагов пожара. Таким образом, удалось спасти около 50 дачных домов в поселке Труйно.

Сложная ситуация продолжает сохраняться во многих районах Сербии. Положение ухудшается на фоне обмеления Дуная. Уровень воды в реке стал рекордно низким за последние 100–150 лет.

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