Российская авиация второй день тушит пожары в Сербии

20 августа президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с природными пожарами. Ил-76 за один из заходов сбросил 21 т воды на один из очагов пожара. Таким образом, удалось спасти около 50 дачных домов в поселке Труйно.