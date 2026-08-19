Самолет МЧС России прибыл в Сербию для тушения пожаров

Спецборт российского ведомства приземлился в аэропорту Ниша. На его борту находится водосливное устройство, разработанное специально для использования на Ил-76. Оно позволяет сбрасывать на наиболее интенсивные очаги возгорания до 42 т воды, накрывая площадь размером до 700 на 65 м.