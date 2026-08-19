Самолет МЧС России прибыл в Сербию для тушения пожаров
Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в сербский город Ниш для оказания помощи в тушении природных пожаров. Об этом сообщил ТАСС.
Спецборт российского ведомства приземлился в аэропорту Ниша. На его борту находится водосливное устройство, разработанное специально для использования на Ил-76. Оно позволяет сбрасывать на наиболее интенсивные очаги возгорания до 42 т воды, накрывая площадь размером до 700 на 65 м.
В Сербии сохраняется сложная ситуация с природными пожарами. В связи с этим власти страны обратились к Москве за помощью, пишет ТАСС.
3 августа Financial Times писала, что лесные пожары и засуха обойдутся Европе в 3,1 млрд евро экономического ущерба. За два месяца сгорело почти полмиллиона гектаров. Наибольший ущерб отмечен в Португалии, Греции и Румынии. 1 августа Bloomberg сообщал, что военные конфликты, феномен Эль-Ниньо и аномальная жара ставят под угрозу урожай в ключевых аграрных регионах мира.