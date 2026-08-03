FT: лесные пожары обойдутся Европе в 3,1 млрд евро

Летом 2026 г. Европа столкнулась с аномальной жарой. Июнь стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в регионе в июне составила 20,74 градуса по Цельсию – это на 3,06 градуса выше климатической нормы. В середине июля сеть мониторинга смертности Euromomo сообщила, что аномальная жара в Европе привела к 10 650 смертям.