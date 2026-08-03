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FT: лесные пожары обойдутся Европе в 3,1 млрд евро

Ведомости

Лесные пожары и засуха обойдутся Европе в 3,1 млрд евро экономического ущерба. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.

За два месяца сгорело почти полмиллиона гектаров. Наибольший ущерб отмечен в Португалии, Греции и Румынии.

Статистика FT превышает оценки Еврокомиссии, согласно которым средний ежегодный ущерб для всего ЕС составляет 2,5 млрд евро. Подсчеты газеты основаны как на данных ЕК, так и на стоимости восстановления сгоревших территорий. При этом средняя стоимость отличается в зависимости от страны, поэтому оценка ущерба может оказаться еще выше.

Отдельно неизвестны масштабы последствий засухи из-за снижения уровня воды в реках Рейн и Дунай. Рекордно низкий уровень воды в Дунае может привести к остановке венгерской АЭС «Пакш», которая обеспечивает почти половину электроэнергии страны. Снижение уровня воды приводит к нарушению поставок товаров и сокращению производства, отмечает газета.

Летом 2026 г. Европа столкнулась с аномальной жарой. Июнь стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в регионе в июне составила 20,74 градуса по Цельсию – это на 3,06 градуса выше климатической нормы. В середине июля сеть мониторинга смертности Euromomo сообщила, что аномальная жара в Европе привела к 10 650 смертям.

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