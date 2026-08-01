Bloomberg: миру грозит рост цен на продовольствие из-за войн и засухи

В июле The Guardian писала о том, что «супер Эль-Ниньо» может вызвать рост цен на продовольствие до 2028 г. Ученые отмечают, что текущий цикл Эль-Ниньо 2026–2027 гг. имеет исторически беспрецедентные шансы перерасти в «очень сильное» явление, способное спровоцировать засухи, наводнения и штормовую погоду в различных регионах мира. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, сила этого Эль-Ниньо может привести к скачку мировых цен на продовольственные товары на 15,8%.