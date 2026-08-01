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Главная / Экономика /

Bloomberg: миру грозит рост цен на продовольствие из-за войн и засухи

Ведомости

Военные конфликты, феномен Эль-Ниньо и аномальная жара ставят под угрозу урожай в ключевых аграрных регионах мира, пишет Bloomberg.

Атаки в Черном море нарушают поставки зерна, создавая риск нового скачка продовольственных цен. На Россию и Украину приходится более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и десятая часть кукурузы. Цены на пшеницу выросли более чем на 10% в июле, что может стать самым значительным скачком с 2024 г.

Ситуация усугубляется экстремальными погодными условиями в других ключевых аграрных регионах. Европа борется с волнами жары, засухами и пожарами и готовится к крупнейшему за десятилетия падению урожая зерна. Засушливая погода угрожает сокращением урожая пшеницы в ключевом экспортном штате Австралии. Дополнительное давление на фермеров оказывает рост цен на топливо и удобрения, вызванный войной на Ближнем Востоке.

Давление нарастает и в регионах выращивания риса. Цены на рис недавно достигли 18-месячного максимума. Производству риса от Вьетнама до Филиппин угрожает усиливающийся феномен Эль-Ниньо. В Индии, крупнейшем мировом производителе и экспортере риса, муссонные дожди оказались скудными.

В июле The Guardian писала о том, что «супер Эль-Ниньо» может вызвать рост цен на продовольствие до 2028 г. Ученые отмечают, что текущий цикл Эль-Ниньо 2026–2027 гг. имеет исторически беспрецедентные шансы перерасти в «очень сильное» явление, способное спровоцировать засухи, наводнения и штормовую погоду в различных регионах мира. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, сила этого Эль-Ниньо может привести к скачку мировых цен на продовольственные товары на 15,8%.

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