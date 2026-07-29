Нефть Brent подорожала до $90

29 июля американский президент Дональд Трамп телеканалу Fox News заявил, что США нанесут сильные удары по Ирану в качестве ответной меры на обстрел военнослужащих в Иордании. По словам американского лидера, у военнослужащих США было всего несколько минут, чтобы отреагировать на внезапную атаку Ирана. Он подчеркнул, что они сбили ракеты, прежде чем они достигли своих целей.