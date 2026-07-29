Нефть Brent подорожала до $90
Цена на октябрьский фьючерс на нефть марки Brent выросла до $90,2 на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15:50 мск стоимость фьючерсы торгуются по $89,67 за баррель.
По состоянию на 13:42 мск 27 июля, фьючерсы торговались по $85,45 за баррель. Разница с ценой закрытия составляла 6,80%. Минимальное значение за день составило $84,65 за баррель.
29 июля американский президент Дональд Трамп телеканалу Fox News заявил, что США нанесут сильные удары по Ирану в качестве ответной меры на обстрел военнослужащих в Иордании. По словам американского лидера, у военнослужащих США было всего несколько минут, чтобы отреагировать на внезапную атаку Ирана. Он подчеркнул, что они сбили ракеты, прежде чем они достигли своих целей.
26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Исламская Республика не рассматривает соседние государства Ближнего Востока в качестве противников, а все его действия направлены исключительно против США. Он подчеркнул, что по окончании противостояния Тегеран намерен вернуться к диалогу и предпринять шаги по восстановлению доверия со странами региона.