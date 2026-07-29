Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MGNT1 868,5+1,33%CNY Бирж.11,735+0,58%IMOEX2 221,61+1,39%RTSI889,29+1,39%RGBI114,94+0,38%RGBITR771,71+0,4%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Нефть Brent подорожала до $90

Ведомости

Цена на октябрьский фьючерс на нефть марки Brent выросла до $90,2 на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:50 мск стоимость фьючерсы торгуются по $89,67 за баррель.

По состоянию на 13:42 мск 27 июля, фьючерсы торговались по $85,45 за баррель. Разница с ценой закрытия составляла 6,80%. Минимальное значение за день составило $84,65 за баррель.

29 июля американский президент Дональд Трамп телеканалу Fox News заявил, что США нанесут сильные удары по Ирану в качестве ответной меры на обстрел военнослужащих в Иордании. По словам американского лидера, у военнослужащих США было всего несколько минут, чтобы отреагировать на внезапную атаку Ирана. Он подчеркнул, что они сбили ракеты, прежде чем они достигли своих целей.

26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Исламская Республика не рассматривает соседние государства Ближнего Востока в качестве противников, а все его действия направлены исключительно против США. Он подчеркнул, что по окончании противостояния Тегеран намерен вернуться к диалогу и предпринять шаги по восстановлению доверия со странами региона.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь