ФАС: цены на сахар в ряде регионов снизились в среднем на 7%
Цены на «социальные» позиции сахара в шести регионах России снизились в среднем на 7%, а торговые наценки в 12 регионах – на 7,4%. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Снижение стало результатом соглашений между региональными властями и участниками рынка, заключенных в рамках разработанного ФАС постановления правительства № 662. Ведомство отмечает эффект от применения этого механизма в Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Ульяновской, Орловской, Пензенской, Волгоградской, Калужской и Ивановской областях, а также в Карелии, Коми, Крыму и Тыве.
«По состоянию на август 2026 г. в рамках указанного постановления ценовые соглашения заключены в 66 регионах страны с участием 14 987 хозяйствующих субъектов», – говорится в сообщении.
Большинство соглашений распространяется на 24 категории социально значимых продуктов. Так, договоренности по сахару-песку и куриным яйцам действуют в 47 регионах, по питьевому молоку – в 55, ржаному и ржано-пшеничному хлебу – в 56, пшеничному хлебу и булочным изделиям – в 53, сливочному маслу – в 51, подсолнечному – в 49.
19 августа Росстат сообщал, что потребительские цены в России с 11 по 17 августа снизились на 0,02%. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,1%. При этом сахар за неделю подорожал на 0,5%.