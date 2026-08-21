ФАС: цены на сахар в ряде регионов снизились в среднем на 7%

Большинство соглашений распространяется на 24 категории социально значимых продуктов. Так, договоренности по сахару-песку и куриным яйцам действуют в 47 регионах, по питьевому молоку – в 55, ржаному и ржано-пшеничному хлебу – в 56, пшеничному хлебу и булочным изделиям – в 53, сливочному маслу – в 51, подсолнечному – в 49.