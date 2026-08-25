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Пожар тушат на строящемся Амурском газохимическом комплексе

Ведомости

Возгорание произошло на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе (АГХК). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Инцидент произошел на строительной площадке. В целях безопасности сотрудники предприятия проводят остановку оборудования, которое находится на этапе пусконаладочных работ.

Не задействованных в ликвидации происшествия работников выводят за территорию предприятия. На место вызваны оперативные службы, ведется локализация последствий возгорания.

По данным пресс-службы, угрозы для жителей прилегающих к АГХК территорий нет. Информации о пострадавших на данный момент также не поступало, а масштаб повреждений и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

АГХК является одним из крупнейших в мире строящихся заводов по производству базовых полимеров, он расположен в Амурской области. Проект реализуется холдингом «Сибур» (60%) совместно с китайской корпорацией Sinopec (40%). Сырьем для предприятия служат этан и сжиженные углеводородные газы, поступающие напрямую с соседнего Амурского ГПЗ. После выхода на проектную мощность комплекс будет ежегодно выпускать до 2,7 млн т востребованного полиэтилена и полипропилена. Запуск производства намечен на 2026–2027 гг.

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