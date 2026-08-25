Пожар тушат на строящемся Амурском газохимическом комплексе

АГХК является одним из крупнейших в мире строящихся заводов по производству базовых полимеров, он расположен в Амурской области. Проект реализуется холдингом «Сибур» (60%) совместно с китайской корпорацией Sinopec (40%). Сырьем для предприятия служат этан и сжиженные углеводородные газы, поступающие напрямую с соседнего Амурского ГПЗ. После выхода на проектную мощность комплекс будет ежегодно выпускать до 2,7 млн т востребованного полиэтилена и полипропилена. Запуск производства намечен на 2026–2027 гг.