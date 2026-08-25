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Главная / Общество /

Дюмин указал на важность продвижения российской культуры за рубежом

Сергей Пахомов

Важно продвигать российскую культуру за рубежом и большую роль в этом играют центры науки и культуры «Русский дом». Об этом заявил секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин на заседании комиссии «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».

Он отметил, что сейчас в некоторых странах «Русские дома» сталкиваются с трудностями, поэтому у Россотрудничества стоит задача по их перезагрузке и усилению. Дюмин также подчеркнул необходимость сохранения объектов культурного наследия, а также формирования исторического типа памяти.

«Историческая память – это память народа, основа национальной идентичности. Не только знание своего прошлого, но и опора для жизни в настоящем и созидания будущего», – сообщил он.

Говоря о сохранении нематериального наследия, Дюмин отметил, что народные традиции – это и есть самобытность России. Также он поблагодарил всех, кто посвятил себя сохранению российского культурного наследия.

5 августа в интервью «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что изменение правил реставрации памятников сэкономило бюджету 2 трлн руб. Прежде действовали правила, когда для любых работ с объектами культурного наследия, например, в многоквартирном доме, требовались дополнительные проверки.

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