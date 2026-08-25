Дюмин указал на важность продвижения российской культуры за рубежом

Он отметил, что сейчас в некоторых странах «Русские дома» сталкиваются с трудностями, поэтому у Россотрудничества стоит задача по их перезагрузке и усилению. Дюмин также подчеркнул необходимость сохранения объектов культурного наследия, а также формирования исторического типа памяти.