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Число пострадавших в пожаре на Амурском ГХК выросло до 146 человек

Сергей Пахомов

Число пострадавших от пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) выросло до 146 человек. Об этом сообщили представители комплекса в своем Telegram-канале.

По данным компании, в результате пожара погибло три человека, среди которых двое граждан КНР и один россиянин. 24 человека были госпитализированы в больницы города Свободный, еще 122 обратились к врачам с легкими ранениями.

Минздрав Амурской области оперативно организовал работу по оказанию медпомощи. В Свободный были направлены дополнительные бригады врачей, а также специалистов по психологической помощи. Кроме того, в регион направили спецборт «Медицины катастроф» с экспертами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и др. федеральных центров.

Сейчас на Амурском ГХК продолжают работать спасатели, экстренные спецслужбы пытаются потушить пожар. Превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

25 августа на строящемся Амурском ГХК произошло возгорание. Пожар случился на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза – это промышленная установка, где сырье нагревают до высоких температур без доступа кислорода, чтобы получить другие химические продукты. 

АГХК является одним из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров, он расположен в Амурской области. Проект реализуется холдингом «Сибур» (60%) совместно с китайской корпорацией Sinopec (40%).

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