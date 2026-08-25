Число пострадавших в пожаре на Амурском ГХК выросло до 146 человек

Минздрав Амурской области оперативно организовал работу по оказанию медпомощи. В Свободный были направлены дополнительные бригады врачей, а также специалистов по психологической помощи. Кроме того, в регион направили спецборт «Медицины катастроф» с экспертами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и др. федеральных центров.