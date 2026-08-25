«Королева кантри» Долли Партон умерла в возрасте 80 лет

Как отметило издание Variety, проблемы со здоровьем у певицы начались еще осенью 2025 г. 28 сентября она объявила, что отменяет шесть запланированных концертов в Лас-Вегасе, которые ранее были представлены как долгожданное возвращение на музыкальную сцену. Тогда певица перенесла их на сентябрь 2026 г.