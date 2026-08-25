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«Королева кантри» Долли Партон умерла в возрасте 80 лет

Осенью 2025 года она отменила все запланированные концерты
Сергей Пахомов

Американская певица и автор песен Долли Партон, которую называли «Королевой кантри», умерла на 81-м году жизни. Об этом семья исполнительницы сообщила в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как отметило издание Variety, проблемы со здоровьем у певицы начались еще осенью 2025 г. 28 сентября она объявила, что отменяет шесть запланированных концертов в Лас-Вегасе, которые ранее были представлены как долгожданное возвращение на музыкальную сцену. Тогда певица перенесла их на сентябрь 2026 г.

Также она подчеркнула, что не собирается «уходить на пенсию», воспринимая проблемы со здоровьем как знак того, что ей нужно немного отдохнуть.

Долли Партон – американская кантри-певица, автор песен, актриса, филантроп и бизнесвумен. За свою карьеру она выпустила десятки альбомов и написала всемирно известные хиты Jolene и I Will Always Love You. Также певица является обладательницей множества премий «Грэмми», она признана одной из самых влиятельных фигур в истории кантри-музыки и поп-культуры.

ТАСС
ТАСС
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