Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MVID45,15-2,59%CNY Бирж.12,49-0,02%IMOEX2 117,15+2,22%RTSI789,63+0,8%RGBI113,94+0,77%RGBITR771,9+0,77%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Автомобиль председателя ЛДПР Слуцкого попал в ДТП с мотоциклистом

Сергей Пахомов

Автомобиль председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого попал в ДТП с участием мотоцикла. Об этом сам Слуцкий сообщил в своем Telegram-канале.

«Инцидент попал на камеры, на которых момент хорошо виден. Парень на мотоцикле был один», – написал он.

По его словам, мотоциклисту оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, молодой человек переживал из-за того, что разбил машину лидера ЛДПР. Слуцкий, в свою очередь, успокоил его, сказав, что беспокоиться не о чем.

27 июля два человека погибли в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве, после которого произошло возгорание автомобиля. Столкнулись грузовой автомобиль, легковая машина и мотоцикл. В столичном департаменте транспорта заявлили, что авария произошла в районе Вороново.

8 мая МВД опубликовало данные, согласно которым количество погибших в ДТП на 10 000 транспортных средств за январь – апрель 2026 г. составило 0,48, что на 13,6% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь