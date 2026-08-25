Автомобиль председателя ЛДПР Слуцкого попал в ДТП с мотоциклистом
Автомобиль председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого попал в ДТП с участием мотоцикла. Об этом сам Слуцкий сообщил в своем Telegram-канале.
«Инцидент попал на камеры, на которых момент хорошо виден. Парень на мотоцикле был один», – написал он.
По его словам, мотоциклисту оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, молодой человек переживал из-за того, что разбил машину лидера ЛДПР. Слуцкий, в свою очередь, успокоил его, сказав, что беспокоиться не о чем.
27 июля два человека погибли в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве, после которого произошло возгорание автомобиля. Столкнулись грузовой автомобиль, легковая машина и мотоцикл. В столичном департаменте транспорта заявлили, что авария произошла в районе Вороново.
8 мая МВД опубликовало данные, согласно которым количество погибших в ДТП на 10 000 транспортных средств за январь – апрель 2026 г. составило 0,48, что на 13,6% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.