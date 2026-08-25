Автомобиль председателя ЛДПР Слуцкого попал в ДТП с мотоциклистом

По его словам, мотоциклисту оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, молодой человек переживал из-за того, что разбил машину лидера ЛДПР. Слуцкий, в свою очередь, успокоил его, сказав, что беспокоиться не о чем.