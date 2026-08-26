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Число погибших при пожаре на АГХК увеличилось до семи человек

Анна Суслова

Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) выросло до семи человек, сообщили в пресс-службе компании.

«Таким образом, подтверждена гибель семи человек: одного гражданина Российской Федерации и шести граждан КНР», – говорится в сообщении.

В результате поисково-спасательных работ 26 августа обнаружены тела четырех граждан КНР, которые были сотрудниками предприятия. Судьба еще девяти граждан неизвестна.

Поисковые работы продолжаются. В медицинские учреждения обратились 152 человека. 36 пострадавших госпитализированы. Семьям пострадавших и погибших оказывается психологическая помощь.

25 августа на строящемся АГХК произошел пожар. Предварительно, очаг находился на вспомогательном участке установки пиролиза. Причиной пожара стал взрыв бочки с «метанолом». Ранее сообщалось о двоих погибших и 130 пострадавших.

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