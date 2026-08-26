Число погибших при пожаре на АГХК увеличилось до семи человек
Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) выросло до семи человек, сообщили в пресс-службе компании.
«Таким образом, подтверждена гибель семи человек: одного гражданина Российской Федерации и шести граждан КНР», – говорится в сообщении.
В результате поисково-спасательных работ 26 августа обнаружены тела четырех граждан КНР, которые были сотрудниками предприятия. Судьба еще девяти граждан неизвестна.
Поисковые работы продолжаются. В медицинские учреждения обратились 152 человека. 36 пострадавших госпитализированы. Семьям пострадавших и погибших оказывается психологическая помощь.