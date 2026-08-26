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ФСБ задержала готовившего теракт на военном объекте жителя Адыгеи

Елена Вострикова

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии сторонников запрещенных в России международных террористических организаций. Один из них готовил теракт на объекте Минобороны РФ, сообщили в ФСБ РФ.

В Майкопе был задержан местный житель, который, по данным спецслужбы, планировал совершить теракт на военном объекте. У него изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи. По данным ФСБ, в телефоне задержанного обнаружена переписка с участником украинской террористической организации, который координировал его действия.

В Зольском районе Кабардино-Балкарии правоохранители также задержали 11 участников ячейки одной из международных террористических организаций. По данным ведомства, они распространяли радикальную идеологию и совершали насильственные акции в отношении граждан, которые не разделяли их взгляды.

В отношении задержанного в Майкопе возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). В Кабардино-Балкарии фигурантам вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ней (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По этим статьям грозит до 20 лет лишения свободы. Все задержанные заключены под стражу.

24 августа ФСБ сообщала о задержании жителя Евпатории, которого подозревают в передаче Службе безопасности Украины сведений о военных объектах и общественных деятелях Крыма. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене, по которой грозит пожизненный срок.