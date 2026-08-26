ФСБ задержала готовившего теракт на военном объекте жителя Адыгеи

В отношении задержанного в Майкопе возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). В Кабардино-Балкарии фигурантам вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в ней (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По этим статьям грозит до 20 лет лишения свободы. Все задержанные заключены под стражу.