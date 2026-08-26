Ямал заволокло дымом из-за лесных пожаров
Полуостров Ямал затянут смогом из-за лесных пожаров, сообщили «Вести». В регионе ранее ввели режим ЧС.
Жители Салехарда, Тарко-Сале и Нового Уренгоя жалуются на запах гари и головные боли. Из-за дыма передвигаться по дорогам становится опасно из-за нулевой видимости.
В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 128 лесных пожаров. Площадь возгораний достигла 387 000 га. С 19 июля по 30 августа в регионе действует особый противопожарный режим.
25 августа ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Ведомство призвало граждан реже выходить на улицу, закрывать все окна и двери.
Сейчас в регионе действуют 23 лесных пожара. Их тушат 537 специалистов. Также было привлечено два вертолета Ми-8. С начала пожароопасного сезона произошло 433 пожара, площадь возгорания составила 60 407 га.