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Ямал заволокло дымом из-за лесных пожаров

Анна Суслова

Полуостров Ямал затянут смогом из-за лесных пожаров, сообщили «Вести». В регионе ранее ввели режим ЧС.

Жители Салехарда, Тарко-Сале и Нового Уренгоя жалуются на запах гари и головные боли. Из-за дыма передвигаться по дорогам становится опасно из-за нулевой видимости.

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 128 лесных пожаров. Площадь возгораний достигла 387 000 га. С 19 июля по 30 августа в регионе действует особый противопожарный режим.

25 августа ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Ведомство призвало граждан реже выходить на улицу, закрывать все окна и двери.

Сейчас в регионе действуют 23 лесных пожара. Их тушат 537 специалистов. Также было привлечено два вертолета Ми-8. С начала пожароопасного сезона произошло 433 пожара, площадь возгорания составила 60 407 га.