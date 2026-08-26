АТОР: данных о пострадавших в Непале россиянах нет
Информации о российских организованных туристах, пострадавших, погибших или пропавших без вести в результате наводнения в Непале, пока нет. Об этом сообщили «РИА Новости» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным ассоциации, пострадавший округ Расува известен маршрутами для треккинга в Лангтанге. Через него также проходят паломнические маршруты к горе Кайлас и озеру Манасаровар в Китае. Российские туроператоры, как правило, не предлагают программы с треккингом в этой местности.
«На этот регион Непала в организованном сегменте всегда был очень небольшой спрос», – рассказали в туроператоре «Чайна Трэвел», отметив, что это сложная для треккинга приграничная зона, куда едут в основном люди с профессиональной горной подготовкой.
При этом в зоне стихийного бедствия могут находиться самостоятельные путешественники из России, отметили в АТОР.
26 августа мощный поток воды обрушился в реку Бхоте-Коши в горной части Непала. Власти объявили режим повышенной готовности в населенных пунктах ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным управления Непала по туризму, после наводнения пропавшими без вести числятся более 380 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин. По данным телеканала India TV в результате наводнения в Непале погибли 22 человека.