АТОР: данных о пострадавших в Непале россиянах нет

26 августа мощный поток воды обрушился в реку Бхоте-Коши в горной части Непала. Власти объявили режим повышенной готовности в населенных пунктах ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным управления Непала по туризму, после наводнения пропавшими без вести числятся более 380 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин. По данным телеканала India TV в результате наводнения в Непале погибли 22 человека.