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Глава СПЧ Фадеев предложил выгонять неисправимых хулиганов из школ

Сергей Пахомов

Школьников, которые оскорбляют учителей, поднимают на них руку и не могут исправиться, нужно серьезно наказывать, в том числе отчислять из образовательного учреждения. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) президента Валерий Фадеев.

«Сама возможность, что его могут выгнать, воздействует и на подростка, и на родителей. Таким образом выгонять-то придется очень немногих», – подчеркнул Фадеев.

По его словам, судьбу тех школьников, которых все же отчислят из-за их поведения, должны решать родители. Глава СПЧ напомнил, что именно они по Конституции и Семейному кодексу РФ отвечают за получение образования своих детей. Он также указал, что для решения проблем с хулиганами в школах были введены оценки за поведение.

16 января Минпросвещения обнародовало проект приказа о введении в школах оценок за поведение. Документ подразумевает возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях. Отметка за поведение не будет служить основанием для недопуска к государственной итоговой аттестации и приравниваться к дисциплинарным санкциям.

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