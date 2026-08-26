Глава СПЧ Фадеев предложил выгонять неисправимых хулиганов из школ

По его словам, судьбу тех школьников, которых все же отчислят из-за их поведения, должны решать родители. Глава СПЧ напомнил, что именно они по Конституции и Семейному кодексу РФ отвечают за получение образования своих детей. Он также указал, что для решения проблем с хулиганами в школах были введены оценки за поведение.