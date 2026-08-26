Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,578+0,7%CHKZ16 400-2,38%MGTS1 552-7,4%IMOEX2 077,13-1,89%RTSI776,37-1,68%RGBI113,57-0,08%RGBITR769,76-0,04%
Главная / Общество /

Российский регбийный судья Алексей Брызгалин умер в возрасте 47 лет

Татьяна Мозолевская

Российский регбийный арбитр Алексей Брызгалин умер в возрасте 47 лет, сообщила Федерация регби России. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, причиной смерти стало самоубийство.

В 1999 г. Брызгалин начал работать детским тренером, а на любительском уровне выступал за «Фили», «Московские драконы» и «Тушино».

Судейскую карьеру Брызгалин начал в 2006 г., а четыре года спустя дебютировал на международном уровне. С 2007 по 2019 г. он входил в число ведущих российских арбитров по регби, а в 2021 г. был признан лучшим судьей России.

С декабря 2003 г. и до реорганизации учреждения в 2022 г. Брызгалин также занимал должность директора спортивной школы олимпийского резерва №103 «Южное Тушино».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте