Российский регбийный судья Алексей Брызгалин умер в возрасте 47 лет
В 1999 г. Брызгалин начал работать детским тренером, а на любительском уровне выступал за «Фили», «Московские драконы» и «Тушино».
Судейскую карьеру Брызгалин начал в 2006 г., а четыре года спустя дебютировал на международном уровне. С 2007 по 2019 г. он входил в число ведущих российских арбитров по регби, а в 2021 г. был признан лучшим судьей России.
С декабря 2003 г. и до реорганизации учреждения в 2022 г. Брызгалин также занимал должность директора спортивной школы олимпийского резерва №103 «Южное Тушино».