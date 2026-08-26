СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на автобус в ЛНР
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По версии следствия, 26 августа на дороге Золотое – Первомайск был атакован рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Лисичанск – Стаханов». В СК утверждают, что удар нанесли военнослужащие украинских сил. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Следователи собирают доказательства, устанавливают тип и модель использованного беспилотника, а также выясняют обстоятельства произошедшего.
До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при атаке погибли девять человек. По его словам, удар по автобусу был нанесен прицельно. Восемь пассажиров погибли на месте. 20-летнюю девушку доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось.
Мать погибшей получила ранения. Еще одна 18-летняя пассажирка была госпитализирована. Трем пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь, после чего направили на амбулаторное лечение.
16 августа также сообщалось об атаке украинского беспилотника на автобус с работниками предприятия в Белгородской области. Тогда один человек погиб, еще девять пострадали. Одна из пострадавших получила открытую черепно-мозговую травму и находилась в тяжелом состоянии. У других были диагностированы осколочные ранения и акубаротравмы.