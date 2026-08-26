СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на автобус в ЛНР

16 августа также сообщалось об атаке украинского беспилотника на автобус с работниками предприятия в Белгородской области. Тогда один человек погиб, еще девять пострадали. Одна из пострадавших получила открытую черепно-мозговую травму и находилась в тяжелом состоянии. У других были диагностированы осколочные ранения и акубаротравмы.