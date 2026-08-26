Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР

20-летнюю пассажирку доставили в реанимацию, однако врачам не удалось ее спасти. Таким образом, общее число погибших достигло девяти.



Мать погибшей девушки получила ранения. Также пострадала 18-летняя пассажирка, ее госпитализировали. Еще трем пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.