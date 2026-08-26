Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LMBZ474,5+0,11%CNY Бирж.12,576+0,68%IMOEX2 080,48-1,73%RTSI777,62-1,52%RGBI113,57-0,08%RGBITR769,75-0,04%
Главная / Политика /

Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР

Ведомости

Восемь человек погибли на месте в результате украинского удара по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, автобус, в котором находились 15 пассажиров, двигался по автодороге Золотое – Первомайск. Пасечник утверждает, что удар был нанесен прицельно.

20-летнюю пассажирку доставили в реанимацию, однако врачам не удалось ее спасти. Таким образом, общее число погибших достигло девяти.

Мать погибшей девушки получила ранения. Также пострадала 18-летняя пассажирка, ее госпитализировали. Еще трем пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия атаки, сообщил Пасечник.

16 августа Пасечник сообщил, что в Белокуракинском округе в ЛНР в результате атаки ВСУ погиб уроженец Ростова-на-Дону. Он пояснил, что украинский БПЛА атаковал «Газель» – водитель погиб от полученных травм.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 426 украинских беспилотников над Россией ночью 26 августа. Воздушные цели были уничтожены ночью над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её