Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР
Восемь человек погибли на месте в результате украинского удара по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, автобус, в котором находились 15 пассажиров, двигался по автодороге Золотое – Первомайск. Пасечник утверждает, что удар был нанесен прицельно.
20-летнюю пассажирку доставили в реанимацию, однако врачам не удалось ее спасти. Таким образом, общее число погибших достигло девяти.
Мать погибшей девушки получила ранения. Также пострадала 18-летняя пассажирка, ее госпитализировали. Еще трем пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.
Следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия атаки, сообщил Пасечник.
16 августа Пасечник сообщил, что в Белокуракинском округе в ЛНР в результате атаки ВСУ погиб уроженец Ростова-на-Дону. Он пояснил, что украинский БПЛА атаковал «Газель» – водитель погиб от полученных травм.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 426 украинских беспилотников над Россией ночью 26 августа. Воздушные цели были уничтожены ночью над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.