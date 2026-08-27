На 80-м году жизни умер российский актер Юрий Цурило
Советский и российский актер театра и кино Юрий Цурило скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил его сын Всеволод Цурило в социальных сетях.
«Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило!», – написал он.
Цурило получил широкую известность благодаря работам в фильмах «Хрусталев, машину!», «Поп», «Вий 3D», «Дурак» и «В августе 44-го». Артист также участвовал в съемках телесериалов и выступал на театральной сцене.
Цурило родился 10 декабря 1946 г. в деревне Вязники Владимирской области. В 1973 г. окончил Ярославское театральное училище. Работал в Новгородском областном драматическом театре, театрах городов Горького, Новосибирска, Норильска. С 1993 г. более десяти лет работал в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Стал известным в 1998 г., после выхода снимавшегося семь лет исторического художественного фильма «Хрусталев, машину!» режиссера Алексея Германа.