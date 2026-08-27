Проректора МГИМО Кузьмину и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве
Следствие считает, что Кузьмины организовали схему по отчуждению имущества, которое суд признал общей собственностью владельцев помещений в элитном ЖК Knightsbridge Private Park в центре Москвы.
Кузьминым заочно предъявлено обвинение.
Наталия Кузьмина – доктор экономических наук. Является профессором кафедры государственного управления. Академик и вице-президент Российской академии искусств. Автор статей в области экономики, социологии и менеджмента. Занимается исследованием вопросов управления и корпоративной ответственности.
В 2019 г. семья Кузьминых подала в суд на бывшего главу московского «Яблока» Сергея Митрохина, экс-главреда сайта «Эхо Москвы» Виталия Рувинского, а также журналиста Илью Азара (считается иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иски были связаны с публикациями журналистов о том, что семья Кузьминой участвует в «рейдерских захватах» и причастна к сносу зданий в Москве.