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Проректора МГИМО Кузьмину и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве

Максим Цуланов

Проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина и ее сын Энвер объявлены в розыск, пишет РБК со ссылкой на два источника. Они проходят по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Кузьмины организовали схему по отчуждению имущества, которое суд признал общей собственностью владельцев помещений в элитном ЖК Knightsbridge Private Park в центре Москвы.

Кузьминым заочно предъявлено обвинение.

Наталия Кузьмина – доктор экономических наук. Является профессором кафедры государственного управления. Академик и вице-президент Российской академии искусств. Автор статей в области экономики, социологии и менеджмента. Занимается исследованием вопросов управления и корпоративной ответственности.

В 2019 г. семья Кузьминых подала в суд на бывшего главу московского «Яблока» Сергея Митрохина, экс-главреда сайта «Эхо Москвы» Виталия Рувинского, а также журналиста Илью Азара (считается иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иски были связаны с публикациями журналистов о том, что семья Кузьминой участвует в «рейдерских захватах» и причастна к сносу зданий в Москве.

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