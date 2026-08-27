Проректора МГИМО Кузьмину и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве

В 2019 г. семья Кузьминых подала в суд на бывшего главу московского «Яблока» Сергея Митрохина, экс-главреда сайта «Эхо Москвы» Виталия Рувинского, а также журналиста Илью Азара (считается иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иски были связаны с публикациями журналистов о том, что семья Кузьминой участвует в «рейдерских захватах» и причастна к сносу зданий в Москве.