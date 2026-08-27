Москвичи проголосуют по вопросу переноса памятника Пушкину в Москве

Памятник Пушкину в Москве открыли на Тверском бульваре 6 июня 1880 г. Изначально монумент был установлен на другой стороне Пушкинской площади (ранее – Страстной площади). В 1950 г. памятник переместили на противоположную сторону на место, где стояла снесенная колокольня Сретенского монастыря, а сама площадь была разделена дорогой. Теперь на прежней стороне находится Новопушкинский сквер.