Москвичи проголосуют по вопросу переноса памятника Пушкину в Москве
Памятник Александру Пушкину на одноименной площади могут перенести – и установить его через дорогу. Мэрия Москвы анонсировала голосование по этому вопросу среди жителей.
Москвичи смогут проголосовать по теме возвращения памятника поэту на его историческое место на Тверском бульваре. Тестовое голосование пройдет 28 августа с 8:00 до 14:00 мск.
Памятник Пушкину в Москве открыли на Тверском бульваре 6 июня 1880 г. Изначально монумент был установлен на другой стороне Пушкинской площади (ранее – Страстной площади). В 1950 г. памятник переместили на противоположную сторону на место, где стояла снесенная колокольня Сретенского монастыря, а сама площадь была разделена дорогой. Теперь на прежней стороне находится Новопушкинский сквер.
За возвращение памятника на историческое место выступил режиссер Никита Михалков. Он считает, что установка памятника Пушкину на месте снесенной колокольни – не очень правильно. «Убежден, что и сам Александр Сергеевич этого бы не одобрил. Перенесение памятника на свое прежнее место ознаменует восстановление исторической справедливости и успокоение души великого гения», – выразил мнение режиссер.
Тестовое голосование также проводится перед выборами в Госдуму, которые запланированы на 18–20 сентября. Согласно сообщению на сайте голосования, это «необходимо, чтобы жители столицы познакомились с избирательным процессом, а организаторы убедились в готовности всех систем к работе».