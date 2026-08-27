Сыну доцента МГУ Каменевой предъявили обвинение в ее убийстве
Сыну доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы госаудита МГУ Анны Каменевой предъявили обвинение в ее убийстве. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах.
Ему вменяется п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
27 августа стало известно, что Каменеву могли убить в подмосковной деревне Жуковка. Был задержан знакомый ее 17-летнего сына. На месте убийства найдены следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы.