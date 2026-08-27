Доцента МГУ Анну Каменеву нашли убитой в Подмосковье

Каменева родилась в 1983 г. Окончила юридический факультет МГУ в 2005 г., в 2009 г. окончила факультет «Психология образования» Московского городского психолого-педагогического университета. В том же году завершила обучение в очной аспирантуре юридического факультета МГУ и защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Звание доцента присвоено в 2017 г.