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Главная / Общество /

Доцента МГУ Анну Каменеву нашли убитой в Подмосковье

Задержан знакомый ее сына
Максим Цуланов

Доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы госаудита МГУ Анна Каменева погибла в возрасте 43 лет, сообщили в факультете. По данным «Известий», она могла быть убита в Московской области, задержан знакомый ее 17-летнего сына.

Тело обнаружено в подмосковной деревне Жуковка. На месте убийства найдены следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы, пишет издание со ссылкой на источник.

Каменева родилась в 1983 г. Окончила юридический факультет МГУ в 2005 г., в 2009 г. окончила факультет «Психология образования» Московского городского психолого-педагогического университета. В том же году завершила обучение в очной аспирантуре юридического факультета МГУ и защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Звание доцента присвоено в 2017 г.

Является экс-супругой вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Он погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в 2013 г., где также пострадали Каменева и их дети.

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