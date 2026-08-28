Захарова: Россия не принимает артистов с нацистской идеологией

28 августа РБК со ссылкой на источник в «Газпром арене» сообщил, что концерт Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится. До этого представители площадки отметили, что у агентства Say Agency, которое организует мероприятие, нет документов для проведения шоу, при этом продавать билеты они начали сразу.