Захарова: Россия не принимает артистов с нацистской идеологией

Захарова: Россия не принимает артистов с нацистской идеологиейТак представитель МИДа прокомментировала ситуацию вокруг выступления Канье Уэста в Петербурге
Россия не закрывается от мировых артистов, но они должны соблюдать законы и не придерживаться нацистской идеологии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж».
Таким образом она прокомментировала возможное выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
«Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно, нарушая и наши законы», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).
Она также указала, что в РФ проходит огромное количество разных международных мероприятий. По словам дипломата, это доказывает, что Россия беспричинно не отказывалась от приезда каких-либо артистов.
«У нас не проходит ни одного крупного события, связанного с конференциями или форумами, чтобы не присутствовала и культурная программа и наша отечественная, и с приглашением зарубежных исполнителей», – добавила Захарова.
28 августа РБК со ссылкой на источник в «Газпром арене» сообщил, что концерт Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится. До этого представители площадки отметили, что у агентства Say Agency, которое организует мероприятие, нет документов для проведения шоу, при этом продавать билеты они начали сразу.