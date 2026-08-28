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Захарова: Россия не принимает артистов с нацистской идеологией

Так представитель МИДа прокомментировала ситуацию вокруг выступления Канье Уэста в Петербурге
Сергей Пахомов

Россия не закрывается от мировых артистов, но они должны соблюдать законы и не придерживаться нацистской идеологии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж».

Таким образом она прокомментировала возможное выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

«Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно, нарушая и наши законы», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).

Уэст, гоу хоум

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Она также указала, что в РФ проходит огромное количество разных международных мероприятий. По словам дипломата, это доказывает, что Россия беспричинно не отказывалась от приезда каких-либо артистов.

«У нас не проходит ни одного крупного события, связанного с конференциями или форумами, чтобы не присутствовала и культурная программа и наша отечественная, и с приглашением зарубежных исполнителей», – добавила Захарова.

28 августа РБК со ссылкой на источник в «Газпром арене» сообщил, что концерт Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится. До этого представители площадки отметили, что у агентства Say Agency, которое организует мероприятие, нет документов для проведения шоу, при этом продавать билеты они начали сразу.

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