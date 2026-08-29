Врачей обяжут проводить высокотехнологичные исследования в течение 2 недель

Поправки также вводят обязательное информирование пациентов о бесплатных альтернативах. Перед предложением платной услуги врач обязан юридически зафиксировать факт предложения бесплатного варианта. «Раньше врач мог сказать: «У нас есть российские материалы, но мы рекомендуем импортные за ваш счет». И пациент соглашался, не зная, что бесплатный вариант тоже доступен. Теперь это невозможно», – подчеркнул парламентарий.