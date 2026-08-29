Врачей обяжут проводить высокотехнологичные исследования в течение 2 недель
С 1 сентября медучреждения, работающие в системе ОМС, обязаны проводить высокотехнологичные исследования бесплатно в течение 14 календарных дней. За нарушения клиникам грозит штраф до 5% годового оборота, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Нововведения обязывают клиники с необходимым оборудованием, например аппаратом МРТ, проводить исследования по ОМС за две недели. Попытка сократить объем помощи или искусственно затянуть сроки приведет к внеплановой проверке Росздравнадзора и штрафу. «Если у больницы есть аппарат МРТ, она обязана провести бесплатное исследование в течение 14 календарных дней. Никаких искусственных очередей, никаких намеков на платную альтернативу», – цитирует ТАСС Свищева.
Поправки также вводят обязательное информирование пациентов о бесплатных альтернативах. Перед предложением платной услуги врач обязан юридически зафиксировать факт предложения бесплатного варианта. «Раньше врач мог сказать: «У нас есть российские материалы, но мы рекомендуем импортные за ваш счет». И пациент соглашался, не зная, что бесплатный вариант тоже доступен. Теперь это невозможно», – подчеркнул парламентарий.
В июне Росздравнадзор рекомендовал клиникам самостоятельно инициировать проверки при жалобах пациентов, чтобы избежать штрафов. В 2025 г. ведомство провело 187 контрольно-надзорных мероприятий в столице, и в 100% случаев были найдены нарушения обязательных требований. Всего таких правил в отрасли насчитывается 64 000 – к ним относятся наличие лицензии, соблюдение стандартов оказания медпомощи и квалификация медработников.