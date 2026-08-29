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Более 140 мигрантов задержали в ходе рейда в московском метро

Ася Султанова

Более 140 мигрантов, которые незаконно находились в России и были включены в реестр контролируемых лиц, задержали за несколько часов в московском метро. Об этом сообщает миграционная служба МВД. Иностранцев доставили в отделы полиции. В их отношении составили протоколы об административном правонарушении с наложением штрафа. Всех задержанных выдворят из страны с последующим запретом на въезд в Россию.

Как пояснили в миграционной службе, ведомство впервые применило новейшие средства поиска иностранцев, находящихся в России незаконно. Высокие результаты стали возможны благодаря внедрению специальной системы поиска, развернутой на объектах транспортной инфраструктуры регионов России. Она охватывает аэропорты, железнодорожные вокзалы, городской транспорт, речные порты и другие объекты, включая метро Москвы. Проведенный эксперимент признали эффективным. Мероприятия будут проводить регулярно, в том числе и в других регионах страны.

Президент России Владимир Путин 4 августа расширил основания для выдворения мигрантов. Он подписал закон, предусматривающий возможность выдворения иностранных граждан за дискриминацию, нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение законным требованиям военнослужащих при охране государственной границы. Госдума приняла такой законопроект 21 июля. Теперь число статей КоАП, предусматривающих такую меру, увеличивается с 22 до 45.

8 июля Госдума также приняла закон, согласно которому дети трудовых мигрантов после достижения 18 лет должны либо покинуть Россию, либо оформить собственный патент на работу.

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