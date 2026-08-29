Более 140 мигрантов задержали в ходе рейда в московском метро

Более 140 мигрантов, которые незаконно находились в России и были включены в реестр контролируемых лиц, задержали за несколько часов в московском метро. Об этом сообщает миграционная служба МВД. Иностранцев доставили в отделы полиции. В их отношении составили протоколы об административном правонарушении с наложением штрафа. Всех задержанных выдворят из страны с последующим запретом на въезд в Россию.